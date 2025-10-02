02.10.2025 / POLÉMICA

Narco Espert: Milei lo banca en soledad y en LLA activan el operativo esconderlo


La crisis por los US$200.000 manchados con sangre que rozan a José Luis Espert empuja a La Libertad Avanza a un control de daños: suspensiones de actos, blindaje discursivo en la Casa Rosada y un candidato corrido del centro de la escena. Milei se aferra a su apuesta; el resto toma distancia.





Este mediodía, en Balcarce 50 el diputado José Luis Espert subió al primer piso para ver a Santiago Caputo, artesano del manual libertario para obtener una suerte de consejos. La consigna suena obvia pero urgente: fijar “la línea discursiva” ante un caso que dejó a la coalición sin reflejos y al candidato bajo sospecha. Ya lo pusimos en esta nota. El objetivo inmediato es táctico: reducir exposición, acotar riesgos y ganar tiempo hasta que aparezca —si aparece— una explicación convincente.

En paralelo, el dispositivo político se reconfigura. Se suspenden apariciones, se recalibra agenda y se dosifican cámaras. El mensaje interno es de supervivencia: “salvar al Presidente”. La ministra Patricia Bullrich pide que Espert “vuelva a los medios y conteste claro”; Guillermo Francos, más prudente, admite que “no es una situación menor” y reclama una “explicación clara y contundente”, pero prefiere evitar una renuncia anticipada. Traducido a la aritmética del poder: contención administrada, sin asumir costos propios.

Ahora bien: la soledad de Milei es el dato político. El El Presidente sostiene a su candidato como quien protege una pieza estratégica en un tablero inestable, aun cuando su entorno sugiere correrlo de foco. El cálculo es transparente: ceder ahora luce más caro que aguantar. Pero esa decisión desplaza la tensión hacia la campaña bonaerense, donde la marca presidencial ya no alcanza para tapar las fisuras de un armado que improvisa bajo presión.

En este clima, la pregunta deja de ser penal y pasa a ser política: ¿alcanza con esconder a Espert para desactivar el daño? Habría que preguntarse por qué Milei lo sigue sosteniendo. 

