Insólito: Casa Rosada recibió a Espert para que Santi Caputo "le dé coaching" en medio del narco escándalo

Este mediodía, cuando los relojes marcaban las 13.22, José Luis Espert caminó por los pasillos de la Casa Rosada rumbo al despacho de Caputo en el primer piso, en el Salón Martín Fierro. Permaneció allí hasta las 14.25, sin dar declaraciones, a paso firme y gesto adusto, mientras en el oficialismo libertario sobrevoló el malestar por el vínculo del candidato con el empresario ligado al narcotráfico. Según la información de la agencia Noticias Argentinas, en la reunión se abordaron estrategias para delimitar “la línea discursiva” y ajustar la agenda.

La contención política llegó desde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que buscó cerrar filas sin desestimar la gravedad del caso. “No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo en la AmCham. Y agregó: “Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”.