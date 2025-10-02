02.10.2025 / POLÉMICA

El día que Milei dijo que lo quisieron coimear con USD300 mil: ¿Hablaba de Espert?

En 2022, Javier Milei contó que le ofrecieron U$S 300 mil para abandonar la carrera electoral. Evitó dar nombres, habló de “un político importante” y dijo que “fue la primera de tantas”. La hipótesis de Maslatón que apuntaba a Espert.




El presidente Javier Milei dijo en una entrevista que lo quisieron coimera. Es que años atrás el mandatario libertario puso en escena una de las postales más crudas del financiamiento opaco en la política local. “Cuando nos mostraron la valija con el dinero le dije ‘llevátelos, no me interesa’”, afirmó. En su relato, el ofrecimiento no fue un episodio aislado: “fue la primera de tantas” y provenía de “un político importante”. El líder de La Libertad Avanza eligió blindar identidades, pero reforzó el tono épico de su negativa.

A tono con su libreto antipolítica, Milei subrayó la escena como prueba de incorruptibilidad personal. “Cuando nos mostraron la valija con el dinero, con mi hermana (su asesora, Karina Milei) nos cagamos de la risa. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Le dije llevátelos, no me interesa”, insistió. Consultado sobre el origen, volvió a cerrar el paso: “No importa, porque lo importante es que estaba ahí eso y yo lo rechacé. Listo, ya está”.

El economista agregó que en la política argentina hay “cosas muy sucias” y sostuvo que “nunca pensó en bajar su candidatura” porque se trata de una “cuestión de convicción”. El mensaje buscó fijar una línea: mostrarse ajeno a las prácticas del “sistema” y presentar la coima como una tentación rechazada sin matices.

Desde su vereda, Carlos Maslatón le puso nombre y apellido a la trama. “La valija fue cursada por ‘Calaca’ Roja Espert y por (Luis) Rosales a Milei, por cuenta y orden de Sombrilla Larreta, y fue física, llena de plata real, no se trató de una propuesta hipotética”.

