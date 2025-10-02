"Convoquen a Espert": se le rieron en la cara a un candidato de LLA por hablar de la lucha contra el narco

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, quiso hablar sobre la lucha contra el narcotráfico que estaría emprendiendo el gobierno del que forma parte pero automáticamente le tiraron con José Luis Espert y terminó siendo el blanco en pleno programa en vivo en TN.Es que sucede en pleno escándalo por los presuntos USD 200 mil que Espert habría recibido por vía de transferencia por parte del narcotraficante preso Fred Machado, posteriormente a las elecciones de 2019 en las que fue precandidato presidencial.El incidente, que se volvió viral, ocurrió en TN cuando el conductor Guillermo Lobo planteó la posibilidad de un gran acuerdo nacional contra el narcotráfico con una convocatoria que incluyera a figuras de todo el arco político como "Del Caño o Grabois". Fue en ese instante que el abogado penalista Rodolfo "Fito" Baqué, que también estaba presente, interrumpió con una sola palabra que detonó la carcajada general: "¡A Espert!".Ante la sorpresa y las risas, incluido Lobo, Baqué justificó su irónica "propuesta" recordando que el candidato libertario "recibió 200 mil dólares terminada la campaña". Insistió en que, más allá de la culpabilidad, tanto él como "la sociedad" querían que Espert explique "qué hacía recibiendo 200 mil dólares después de la campaña". La mención directa dejó sin respuesta a Roca, cuyo rostro de incomodidad se viralizó de inmediato.Gonzalo Roca es un personaje poco conocido que, según versiones periodísticas, encabeza la lista de La Libertad Avanza en Córdoba de manera sorpresiva para la opinión pública en general pero no al interior del espacio libertario, debido a su amistad y sociedad con Gabriel Bornoroni, el principal armador libertario en la provincia.Los críticos del espacio interpretan que Bornoroni lo eligió por considerarlo "el más obediente de los leones de su manada". De bajo perfil y con un discurso de frases cortas, Roca se define a sí mismo como "una persona común, un cordobés más".