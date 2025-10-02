02.10.2025 / ECONOMÍA

Tregua frágil en los mercados: rebotan ADRs y bonos tras el viaje relámpago de Caputo a Washington


El S&P Merval y los títulos en dólares se dan vuelta y suben después de confirmarse que una comitiva encabezada por Luis Caputo viaja a Estados Unidos para ajustar “la letra chica” del auxilio. Desde el Tesoro de EEUU hablan de un swap y siembran dudas sobre desembolsos directos.




Los bonos en dólares y el S&P Merval revierten las bajas de la mañana y avanzan este jueves, al calor del anuncio de que el ministro de Economía, Luis Caputo, parte mañana rumbo a Washington para cerrar detalles del auxilio financiero. En la plaza externa, el movimiento se replica con subas en los ADRs, en un giro de humor que llega tras semanas de castigo y volatilidad.

El catalizador inmediato es la señal política: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegura que mantuvo una “llamada muy positiva” con Caputo, aunque aclara que las negociaciones giran en torno a un swap de monedas y no a un desembolso directo. Con esa precisión, el rally pierde euforia pero sostiene tono de tregua. El riesgo país se ubica en 1.264 puntos básicos y, entre los globales, el 2035 lidera con un alza de 2,6%.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval sube 1,1% hasta los 1.784.089,54 puntos, y medido en dólares gana 1,3% hasta 1.150,42. Entre las acciones locales se destacan Metrogas (+4,7%), Transportadora de Gas del Norte (+3,6%) y Aluar (+3,1%). En Wall Street repuntan Loma Negra (+2,6%), Grupo Supervielle (+2,3%) y Mercado Libre (+1,5%), mientras los operadores monitorean cada señal que llegue de Washington.

