¿A cuánto está el dólar?: el oficial se sostiene con oferta pública y caen los financieros

El dólar mayorista avanza $1,5 y cierra a $1.424,5 tras otra rueda con intervenciones en pantalla que buscan ordenar la salida de la liquidación del agro y administrar expectativas frente al prometido auxilio de Estados Unidos. En la mesa, operadores reportan posturas vendedoras por un total cercano a u$s300 millones, parte de las cuales se concreta, en una señal de defensa de las bandas cambiarias.

La presión se atenúa en los paralelos financieros: el contado con liquidación cae 1% a $1.556,63 y el MEP baja 1% a $1.507,47. En la operatoria informal, el blue retrocede $5 y queda en $1.455, en línea con una jornada de menor demanda de cobertura y con los bonos en dólares mostrando tono positivo.