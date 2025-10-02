02.10.2025 / MERCADO CAMBIARIO

¿A cuánto está el dólar?: el oficial se sostiene con oferta pública y caen los financieros

El mayorista encadena su cuarta suba al hilo y suma casi $100 en la semana. Con ventas presuntamente oficiales por hasta u$s300 millones, el Gobierno contiene la plaza mientras CCL, MEP y blue retroceden y los bonos acompañan con alzas.




El dólar mayorista avanza $1,5 y cierra a $1.424,5 tras otra rueda con intervenciones en pantalla que buscan ordenar la salida de la liquidación del agro y administrar expectativas frente al prometido auxilio de Estados Unidos. En la mesa, operadores reportan posturas vendedoras por un total cercano a u$s300 millones, parte de las cuales se concreta, en una señal de defensa de las bandas cambiarias.

En el segmento minorista, el promedio del BCRA se ubica en $1.401,38 para la compra y $1.454,16 para la venta, con el Banco Nación en $1.450. El llamado dólar tarjeta —oficial más 30% deducible de Ganancias— se posiciona en $1.885, dato que funciona como ancla de referencia para el consumo en pesos y para el turismo.

La presión se atenúa en los paralelos financieros: el contado con liquidación cae 1% a $1.556,63 y el MEP baja 1% a $1.507,47. En la operatoria informal, el blue retrocede $5 y queda en $1.455, en línea con una jornada de menor demanda de cobertura y con los bonos en dólares mostrando tono positivo.

