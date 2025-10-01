Este viernes, Milei y Macri vuelven a reunirse en Olivos a 20 días de la elección

El jefe de Estado convocó a Mauricio Macri a Olivos con la intención de destrabar apoyos para las reformas y asegurar votos en el Parlamento. En el encuentro estará presente también Guillermo Francos, jefe de Gabinete y principal operador político del oficialismo.La cita llega en un momento delicado para La Libertad Avanza: el Senado rechazó los vetos a la emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario, lo que dejó en evidencia la debilidad del Ejecutivo. Ante ese escenario, en el PRO admiten que existen contactos frecuentes y no descartan cambios de gabinete tras los traspiés.Milei y Macri ya se habían visto en Olivos el domingo pasado, luego de más de un año sin diálogo. Pasado ese encuentro, el líder del PRO expresó en X: “Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.En el oficialismo destacan que el expresidente no solo es clave en el Congreso sino también como nexo con gobernadores de peso, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), hoy en el frente Provincias Unidas. Cerca de Macri repiten: “Mauricio lo tiene claro desde el minuto cero: a pesar de las diferencias y tensiones que pueden existir, siempre apoyó que se busquen acuerdos con LLA”.Cabe destacar que Milei no es el único que estuvo buscando el respaldo político del expresidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de conocerse el vínculo entre José Luis Espert y el empresario narco Fred Machado, salió a pedir explicaciones. En esa entrevista, además, reconoció que sería bueno tener "el aporte" de Macri en la campaña libertaria.Con la elección a menos de tres semanas, la apuesta del Presidente es recomponer alianzas para evitar nuevos fracasos legislativos. En el entorno macrista advierten que “en el Congreso, el desafío es cuidar el cambio, por eso coincidieron en torno al debate sobre DNU, no apoyar ninguna propuesta del kirchnerismo para desestabilizar a este Gobierno”.