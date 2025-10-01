Adorni se desligó del escándalo de Espert: Si faltan explicaciones, está obligado a darlas

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, deslizó en conferencia de prensa que "si sienten que faltan explicaciones se las tendrán que pedir a José Luis Espert y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario", en respuesta a los cuestionamientos por los lazos que demostró tener el diputado con el empresario narco Federico "Fred" Machado. "Estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo", señaló el funcionario tras el video publicado por Espert cerca de la medianoche en el que intentó atajarse de las acusaciones.Adorni intentó desligarse al remarcar que su rol no incluye responder por Espert: “Soy el vocero del Presidente y del Gobierno nacional. Las preguntas a él no las puedo responder yo. No soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca”, respondió de manera ambigua. Además, subrayó que la situación se dio en el "ámbito privado" y durante la "etapa de consultor" del candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires.El funcionario sostuvo que, aunque las explicaciones fueron dadas, es probable que "El Profe" deba ampliar detalles. "Cuando surgen dudas hay que explicarlas hasta el último detalle", añadió.Asimismo, se refirió a la defensa de Javier Milei a su candidato en redes sociales: "Las aclaraciones fueron dadas y el X del Presidente fue bastante claro. Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y las irá explicando como debe ser".El vocero concluyó que la discusión sobre el pago de 200.000 dólares, que según registros salidos este viernes a la luz no habrían sido transferidos directamente de Minas del Pueblo S.A. sino de una empresa asociada a Machado, debe manejarla el propio acusado: "Repito: no soy el vocero de Espert ni hablo en nombre de él. Simplemente te doy una reflexión personal. Todos tenemos el derecho si damos una declaración en equivocarnos".Las declaraciones que el vocero de Milei otorgó en su habitual conferencia de Casa Rosada tienen algunas similitudes con las de la ministra Patricia Bullrich, aunque la última fue más lejos. Siguiendo la línea de su discurso anti-narco, esta presionó para que el presidente de la Comisión de Presupuesto explique en profundidad el lazo que lo une al empresario detenido en Río Negro. "Que vuelva a los medios y conteste claro", instó la titular de Seguridad.