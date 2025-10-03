03.10.2025 / FINANZAS

Los bonos en dólares rebotan por el viaje de Caputo a Washington, pero domina la incertidumbre

El mercado cambia de ánimo al ritmo de rumores sobre un auxilio del Tesoro de EEUU, mientras el equipo económico viaja con el Gobierno norteamericano cerrado por el shutdown. La volatilidad manda y las dudas por la fragilidad cambiaria siguen a la orden del día.





La deuda soberana en moneda extranjera arranca la rueda con subas, se da vuelta a negativo y vuelve a trepar hasta 5,1% en Nueva York. El vaivén refleja un escenario sin anclas: el oficialismo intenta contener el temblor, pero los flujos especulativos prueban que la desconfianza persiste y que la plaza queda expuesta a cualquier titular.

Luis Caputo encabeza la comitiva junto a José Luis Daza, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El objetivo declarado es acelerar un “swap” de monedas con Estados Unidos para llevar oxígeno a una situación financiera y cambiaria que se volvió crítica. La paradoja es evidente: se busca respaldo extraordinario en Washington en pleno cierre administrativo por el shutdown, mientras en Buenos Aires el ajuste aprieta y la economía real no encuentra alivio.

El humor de los inversores gira por expectativas de corto plazo, sin despejar interrogantes de fondo. Los ADR también acompañan el rebote y asoma interés por cobertura dólar linked, señal de que el mercado descuenta tensiones adicionales en el frente cambiario. Aun con el veranito de precios, la prima de riesgo y los spreads mantienen niveles elevados y recuerdan que sin un programa consistente la montaña rusa vuelve al primer sacudón.

“Genera expectativa el viaje de Caputo y creo que el resultado puede llegar a ser muy bueno, pero obviamente, a veces las expectativas del mercado son otras y la volatilidad que estamos teniendo está a la orden del día”, sostuvo el analista Leonardo Svirsky. Entre la foto de un rebote y la película de una economía en terapia, el salto de hoy luce más como tregua que como cambio de tendencia.

