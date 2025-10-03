Dólar: la moneda verde sumó casi $100 esta semana y el Tesoro tuvo que fijar un techo intra banda

El dólar mayorista cerró en $1.424,5 y quedó pegado al “techo intra banda” de $1.425 que la city bautizó como “la banda de la banda”. En ese nivel, operadores detectaron una orden cercana a u$s200 millones que contuvo la corrida y marcó el paso de la rueda. La presión cambiaria escaló durante toda la semana y el oficial trepó casi $100, reflejo de la fragilidad que el ajuste y la recesión alimentan en la economía real.

Mientras tanto, el ministro prepara una reunión clave en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense. La comitiva busca acelerar un entendimiento que aporte dólares frescos o algún esquema de swap que alivie la escasez de reservas. El dato no es menor: las necesidades de caja apremian y la dependencia de la venia de EEUU vuelve a ordenar —y condicionar— el tablero financiero local.Para la oposición y la city más concentrada, el ancla cambiaria luce suficiente. Para el bolsillo popular y la producción, la película es otra: cada salto del oficial recorre precios, golpea salarios y encarece insumos, mientras la intervención con dólares fiscales habilita un veranito frágil. Sin un giro de rumbo que active la economía y defienda el ingreso, el “techo intra banda” funciona como respirador, no como salida.