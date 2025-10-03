Espert desafió a Feinmann tras difundir un video que lo incrimina y ratificó su candidatura: No me bajo nada

Hola Edu!

No me bajo nada.

Te veo el lunes en tu programa de A24.

Salute! https://t.co/2UFq3esrvg — José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2025

El diputado nacional José Luis Espert ratificó que seguirá siendo cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, en medio del narcoescándalo que lo involucra con el empresario detenido Federico “Fred” Machado. “No me bajo nada”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a un posteo del periodista Eduardo Feinmann que insinuaba su renuncia a la candidatura.Feinmann había tuiteado “todo conduce a la renuncia de Espert”, tras filtrar en su programa de A24 un video en el que el diputado aparecería junto a Machado. En las imágenes, grabadas en 2018 en Viedma, se los ve compartiendo una charla distendida durante un encuentro en la casa del empresario acusado de narcotráfico.La publicación del legislador se produjo poco después de reunirse con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos. Allí, el mandatario lo respaldó políticamente y lo alentó a sostener su candidatura, pese a las crecientes acusaciones y la tensión dentro del oficialismo libertario por el impacto del caso.Espert enfrenta una fuerte controversia desde que se reveló que había recibido un giro de u$s200.000 de parte de una socia de Machado, según documentación del Bank of America. El empresario, detenido en Río Negro y con pedido de extradición de Estados Unidos, está acusado de liderar una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.Aunque el diputado intentó despegarse del caso y negó tener una relación cercana con Machado, las pruebas lo contradicen. En su defensa, aseguró que solo lo había visto una vez, durante un viaje en avión privado para presentar un libro. Sin embargo, trascendió que habría utilizado aeronaves del empresario en al menos 35 ocasiones.Presionado por las denuncias, Espert difundió un video en redes sociales donde intentó justificar su situación y apuntó contra lo que consideró una “operación política”. Aun así, su intento por despegarse del escándalo no frenó la polémica que rodea a su candidatura, ahora sostenida directamente desde la Casa Rosada.