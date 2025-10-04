Tras el repudio en Santa Fe, Milei habló desde un auto y con altavoz en Paraná

El presidente Javier Milei retomó este sábado la agenda electoral en Paraná, Entre Ríos, tras la suspensión de su actividad en Santa Fe por disturbios en la peatonal. Desde una “cápsula de seguridad” y usando un altavoz, se dirigió a los seguidores de La Libertad Avanza para alentar la participación en los comicios."Dejamos de ser un país de bárbaros para en algunos años ser potencia mundial. Ahora es hora de estar con nuestros candidatos y el gobernador Frigerio”, sostuvo el mandatario.Asimismo, insistió en que la población haga un mayor esfuerzo: “Estamos a mitad de camino, por eso les digo que esta vez no aflojen, no tiremos a la basura este esfuerzo. Sé que la estamos pasando estamos mal, pero estamos cada vez mejor porque no hay inflación, hay menos pobres. Por eso les pido que no aflijen porque o La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.Tras el acto, Rogelio Frigerio celebró el encuentro y proyectó una etapa de colaboración: “Creo profundamente que la mayoría de los gobernadores está para apoyar un proceso de reformas que necesita la Argentina”. Sobre la polémica de José Luis Espert, agregó: “Que la Justicia investigue lo que tenga que investigar pero la utilización política y electoral de estos casos no le hace bien a la democracia”.Milei continuará su campaña recorriendo Corrientes, Mendoza y ciudades clave de la Quinta y Sexta Sección electoral bonaerense. La estrategia de este sábado consistió en fortalecer la relación con Frigerio y mantener visibilidad tras el revés sufrido en Santa Fe, donde la inseguridad obligó a cancelar la recorrida prevista.