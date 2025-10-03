En campaña: tras el repudio en Tierra del Fuego, Milei visitará al Litoral para la foto con candidatos

El presidente Javier Milei retomará este sábado su agenda de campaña con una doble escala en el Litoral, en un intento por reactivar a La Libertad Avanza (LLA) tras la crisis política desatada por el caso Espert y el fallido acto en Tierra del Fuego. El Presidente buscará mostrarse junto a sus candidatos en Santa Fe y Entre Ríos para enviar una señal de unidad en medio de la turbulencia.La agenda oficial comienza a las 11:30, con una caminata encabezada por el mandatario por la peatonal San Martín, en la capital santafesina, junto a los referentes locales Agustín Pellegrini y Romina Diez. Luego, a las 18, se trasladará a Paraná, donde mantendrá una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio antes de participar de un acto con la militancia libertaria. “Javier Milei viene a Entre Ríos a apoyar a Joaquín Benegas Lynch y Andrés Laumann. No aflojemos”, difundió el espacio violeta en redes.El desembarco llega en un contexto adverso para la Casa Rosada. A las tensiones por la economía y los reveses legislativos se suma el escándalo que compromete a José Luis Espert, principal candidato bonaerense del oficialismo, acusado de recibir fondos de un empresario ligado al narcotráfico. La gira aparece, así, como un intento de recuperar el control político y reposicionar la marca libertaria.En Santa Fe, Milei apuesta a oxigenar una campaña en la que LLA pelea el tercer puesto detrás del oficialismo provincial y del peronismo, que logró unificar su oferta bajo el sello Fuerza Patria. El Presidente buscará potenciar a Pellegrini, una figura joven que intenta ganar visibilidad en una disputa marcada por el peso territorial de Maximiliano Pullaro (PRO).La segunda parada será Entre Ríos, donde Milei y Frigerio sellarán su alianza con una foto conjunta, según fuentes autorizadas. El acuerdo apunta a evitar la dispersión del voto en una provincia que renueva tres bancas en el Senado y cinco en Diputados. Allí, Benegas Lynch encabezará la lista libertaria, mientras que Laumann hará lo propio para la Cámara baja.Con la vista puesta en el 26 de octubre, Milei planea replicar la estrategia en Corrientes, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca. En la recta final, el oficialismo confía en la cara del líder libertario para recuperar impulso y reencauzar una campaña que, por ahora, no logra despegar del ruido interno ni de las malas noticias económicas.