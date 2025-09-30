El narcoescándalo de Espert arribó en el Financial Times: Nueva tormenta política

. El diario británico señaló que el legislador, uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones, “admitió haber recibido 200.000 dólares” del empresario actualmente investigado por la justicia estadounidense.En su artículo, el medio subraya que el escándalo “se suma a una creciente lista de problemas” que enfrenta Javier Milei antes de los comicios legislativos del 26 de octubre, donde busca ampliar su representación en el Congreso.advierte el texto firmado por la periodista Ciara Nugent.El Financial Times también recordó que Milei salió en defensa de Espert y rechazó las acusaciones al calificarlas de “campaña de desprestigio”. Sin embargo, el periódico alertó que la polémica “ha complicado el mensaje anticorrupción” con el que el presidente logró imponerse en las elecciones de 2023. Además, mencionó los audios que involucran a Karina Milei en presuntos casos de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.La publicación incluyó además un repaso del clima económico y financiero que atraviesa el país. Señaló que, pese al reciente respaldo del Tesoro de Estados Unidos, “los activos argentinos han vuelto a caer” ante la preocupación de los inversores por la falta de certezas.Días atrás, el mismo medio había calificado de “insostenible” la dinámica económica y recomendó al Gobierno “demostrar fuerza política o hallar nuevas fuentes de dólares” para frenar la corrida cambiaria. Así, el artículo se suma a una serie de advertencias internacionales por un programa que tambalea y que ya no puede disimular la desconfianza hacia la gestión de MIlei.