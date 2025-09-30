Acoso militar: Venezuela denuncia presencia de aviones de combate de EE.UU. cerca de sus costas

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que aeronaves de combate estadounidenses se aproximaron a las costas del país. “Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela", advirtió, y remarcó que aunque "no deja de ser una provocación", también lo consideran "una amenaza" a su seguridad nacional.De acuerdo con el funcionario, el sistema integrado aéreo detectó “más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies”. Incluso, afirmó que una aerolínea internacional reportó la presencia de los aparatos a la torre de control del aeropuerto de Maiquetía. “Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano. Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida”, arremetió.Caracas ya había acusado a Washington de operaciones similares en septiembre, cuando Padrino López aseguró que Estados Unidos multiplicó los vuelos de inteligencia en el Caribe. En esa ocasión, señaló que las misiones dejaron de ser diurnas y pasaron a realizarse también de madrugada, con el fin de “justificar un plan de amenaza militar y de intervención para desplazar al presidente Nicolás Maduro”.En su declaración más reciente, el ministro afirmó que Venezuela está dispuesta a responder ante cualquier ataque. “Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional”, indicó.Mientras tanto, Estados Unidos mantiene en la región al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear, más de 4.500 soldados y aviones F-35B desplegados en Puerto Rico.