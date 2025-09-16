Macri celebró la reunión con Milei y ratificó su apoyo: Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, calificó como “muy buena” la reunión que mantuvo con Javier Milei en Olivos y presionó para que, tras las elecciones legislativas, el Gobierno impulse "una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”. El encuentro marcó un nuevo acercamiento entre ambos dirigentes luego de casi un año de distanciamiento.A través de un mensaje en su cuenta de X, Macri abogó por la unidad de los espacios que impulsan el cambio y sostuvo que espera que “los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”.El Presidente, por su parte, también había destacado la cumbre a través de redes sociales. “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios”, escribió el mandatario.La reunión en Olivos se produjo en un contexto político complejo para el Gobierno. Mientras Milei reactiva la agenda de campaña en Santa Fe y Entre Ríos, el oficialismo enfrenta el impacto del escándalo que involucra al candidato José Luis Espert, acusado de haber recibido fondos de un empresario vinculado al narcotráfico.Hace días que el "León" celebra públicamente que reinició el diálogo con el líder del PRO. En el medio, Patricia Bullrich también demostró que está dispuesta a acercarse nuevamente a Macri al decir que podría dar "buenos aportes" al espacio libertario.En paralelo, Macri también aprovechó la publicación de la última edición de Pensar el Mundo, el informe internacional de la Fundación Pensar, para respaldar los vínculos externos que lleva adelante el mandatario. “Apostar a un único socio sería limitarnos”, señaló el exmandatario en alusión a la relación con Estados Unidos, e instó a fortalecer los lazos con las naciones del Golfo Pérsico.