La flotilla detenida por el ejército israelí denunció recibir maltratos y humillaciones

Integrantes de la misión humanitaria Global Sumud aseguraron haber sido golpeados, insultados y privados de agua y medicamentos tras ser interceptados por las fuerzas israelíes cuando intentaban llevar ayuda a la Franja de Gaza. Entre los 470 tripulantes detenidos hay activistas, periodistas y legisladores de más de 40 países.Los barcos de la flotilla, 42 en total, fueron abordados en aguas internacionales y trasladados a puertos bajo control militar. Según la ONG israelí Adalah, los detenidos permanecen en prisiones del desierto del Néguev, sin acceso regular a abogados ni asistencia médica. “Nos trataron como terroristas”, relató el periodista italiano Saverio Tommasi, quien denunció que los guardias “confiscaron medicinas y pertenencias personales”.Tommasi también sostuvo que presenció maltratos contra la activista sueca Greta Thunberg. “La vimos en el puerto, con los brazos atados y una bandera israelí junto a ella, solo una burla”, afirmó. En su testimonio, agregó que “la burla fue parte de la violencia verbal y psicológica que siempre llevaron a cabo”. Otro periodista italiano, Lorenzo D’Agostino, aseguró que los soldados los despertaban constantemente y que “usaban perros y armas con miras láser para asustarnos”.Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel negó las denuncias y calificó los testimonios como “mentiras descaradas”. A través de la red X, sostuvo que “se respetan plenamente todos los derechos legales de los detenidos” y que “Greta tampoco se quejó ante las autoridades israelíes de ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento”. Sin embargo, el gobierno sueco confirmó que la activista se encuentra en “condiciones duras, con poca comida, agua y picaduras de insectos”.Hasta el momento,Mientras tanto, las manifestaciones en apoyo a la flotilla se multiplican en distintos países y una nueva misión, la Flotilla de la Libertad–Thousand Madleens, continúa rumbo a Gaza con ayuda médica y periodistas a bordo.