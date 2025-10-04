La Libertad Avanza borró la cara de Espert de los spot de campaña tras renunciar a la candidatura

A NO AFLOJAR.

El presidente Javier Milei lanzó este lunes en sus redes sociales un nuevo spot de 48 segundos que combina imágenes en primer plano del mandatario con tomas donde saluda a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada o se mezcla entre seguidores. Sin embargo, ya no figura ningún atisbo del excandidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires José Luis Espert, cuya candidatura fue recientemente retirada tras el escándalo por presuntos vínculos narco.“En el año 2023 los argentinos nos enfrentamos a un punto de inflexión y decidimos tomar el camino que cambie para siempre la historia de nuestro país”, comienza Milei en la pieza publicitaria, reforzando que “desde que asumimos estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor”, exclama el libertario en primer plano.El spot refuerza la necesidad del Gobierno de avanzar con las reformas y enumera los, considerados por ellos, riesgos de detenerse. “Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron”, afirma Milei mientras está rodeado por escolares, y añade: “Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura”.“No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede”. Una voz en off concluye: “En tu provincia vota por Milei votando por sus candidatos. Vota por la libertad. Avanza”, sobre un fondo violeta con el logo oficialista. Después de sus palabras, aparecía el titular de la Comisión de Presupuesto, aunque tras las denuncias judiciales no le quedó más opción que ceder su lugar.Cabe destacar que no se incluyó la imagen ni la voz de ningún candidato porque, pese a la confirmación de Milei, la Justicia electoral tiene la palabra final. Hasta que eso suceda, La Libertad Avanza quedó huérfana y sorteando escándalos, entre ellos, la denuncia penal que le hicieron al Presidente por revelar que él "tomó la decisión" de encarcelar a Cristina Kirchner.