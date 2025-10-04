Guillermo Francos sobre la renuncia de Espert: Se ve que reflexionó

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este lunes la renuncia de José Luis Espert a su postulación como diputado nacional por Buenos Aires, en medio del escándalo por presuntos lazos con un empresario detenido por narcotráfico. “Del sábado al domingo se ve que reflexionó”, afirmó el funcionario, quien atribuyó el episodio a “un error de comunicación” y buscó desligar al Gobierno del impacto político que generó el caso.En diálogo con Radio Mitre, Francos intentó bajar el tono de la crisis y sostuvo que la decisión de Espert fue “personal”, aunque reconoció que el tema se había convertido “en el centro de la campaña” y estaba provocando “un daño enorme” al oficialismo. “El Presidente lo sostuvo creyendo absolutamente en su inocencia, entendiendo que era una acción del kirchnerismo para ensuciar la campaña”, agregó.Sin embargo, juzgó que el economista “no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación” y que eso “generó dudas y sospechas”. En ese sentido, consideró que el escándalo estalló por la falta de manejo político y mediático del propio Espert. “Es una persona muy vehemente. Se equivocó, no sé si habrá sido por temor a la exposición pública”, sostuvo.Francos reiteró que no cree en la culpabilidad del excandidato libertario, aunque admitió que su actitud “dejó esa sensación en la opinión pública”. Según él, “lo importante es que al renunciar a su candidatura, Espert renuncia también a cualquier tipo de fueros, por lo que se va a someter a la Justicia y podrá aclarar su situación”.Sobre la posibilidad de que Espert deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, el ministro evitó definiciones: “No sé qué va a pasar. Me parece que no hay motivo para que lo echen porque no hay absolutamente ninguna vinculación con la causa que está investigando la Justicia”, remarcó.Para Francos, la denuncia que originó el caso, presentada por Juan Grabois, fue “solamente a efecto electoral”. “Espert hizo lo que tenía que hacer, porque este tema estaba perjudicando seriamente la propuesta política basada en la libertad que lleva adelante el presidente Milei”, concluyó el jefe de Gabinete.