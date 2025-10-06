Renuncia de José Luis Espert: las repercusiones del arco político tras la decisión del diputado

A NO AFLOJAR.

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma.“Por la Argentina, doy un paso al costado”, escribió Espert en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el presidente Javier Milei aceptó su decisión. En su mensaje, el economista sostuvo que la acusación forma parte de “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y denunció haber sido objeto de “un despiadado juicio mediático” al que, dijo, no se prestará más.El presidente Javier Milei se refirió a la renuncia del diputado libertario y advirtió que "la Argentina siempre está por encima de las personas". El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", aseveró.En tanto, el dirigente social Juan Grabois, quien ya había cruzado a Espert por el narcoescándalo, expresó "chau".Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, replicó a Milei y agregó: "Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país".Asimismo, el diputado nacional del PRO y candidato por La Libertad Avanza, Diego Santilli, marcó: "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país".Por su parte, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana afirmó: "La 'renuncia' de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba financiera y el criminal endeudamiento externo".En este marco, el diputado nacional de Democracia para Siempre Facundo Manes aseveró: "Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado. El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra".En tanto, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño se preguntó: "¿Si hay reimpresión de la BUP la paga Espert?"Asimismo, el diputado nacional por Unión por la Patria Martín Soria lanzó una advertencia. "Aunque se baje Espert, Fred Machado sigue en el Gobierno. La decisión de Milei no borra la realidad: el vínculo del narcotráfico con La Libertad Avanza, Milei comparte abogado con Machado y la Corte Suprema duerme el expediente Frenemos el Narco-Estado de Milei en las urnas", expresó.