Renuncia de José Luis Espert: las repercusiones del arco político tras la decisión del diputado

El diputado renunció a su candidatura a diputado, tras el mega escándalo que lo envuelve por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
A NO AFLOJAR.— Javier Milei (@JMilei) October 6, 2025
ESTA VEZ EL ESFUERZO VALE LA PENA.
LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO !!! pic.twitter.com/m12IykFHSI
Contala como quieras Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 5, 2025
Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una "opereta", sos cobarde y garca;
Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora, ¿no será que hay un triángulo narco https://t.co/ci3vXOeMlJ
Los argentinos primero, porque no somos iguales.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2025
Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país.
Repito las palabras del Presidente @JMilei: "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más https://t.co/MP8kH8NjVm
Hay que ganarle al kirchnerismo en Octubre para no volver al 211% de inflación, a los piquetes y cortes de calles, al 54% de pobreza, a los intermediarios de los planes sociales.— Diego Santilli (@diegosantilli) October 6, 2025
Estamos en el camino correcto, no podemos aflojar ahora.
Hagamos que el esfuerzo valga la pena. https://t.co/iKhqNuZ58o
La renuncia de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 5, 2025
AUNQUE SE BAJE ESPERT, FRED MACHADO SIGUE EN EL GOBIERNO— Martin Soria (@MartinSoria_) October 5, 2025
La decisión de Milei no borra la realidad: el vínculo del narcotráfico con La Libertad Avanza, Milei comparte abogado con Machado y la Corte Suprema duerme el expediente.
Frenemos el Narco-Estado de Milei en las urnas. pic.twitter.com/yzbAG84p5f
La BUP ya está impresa. Se vencieron todos los plazos.— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 6, 2025
Se tienen que hacer cargo de lo que son y no pueden hacer lo que quieran.
La justicia electoral no puede aceptar que LLA modifique el proceso electoral a 3 semanas de la elección por una conveniencia política.
Y encima que
