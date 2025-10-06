Otermín cuestionó las presiones de Milei y advirtió por un riesgo para la democracia

El intendente Federico Otermín salió al cruce de Javier Milei y puso en primer plano la gravedad institucional de los dichos atribuidos al mandatario. “Que el presidente diga que él definió que Cristina vaya presa es gravísimo. Muestra la decisión deliberada de usar el poder contra la principal dirigente de la oposición y cómo este gobierno está poniendo en riesgo la democracia y las instituciones”, dijo a través de X.

Para el jefe comunal lomense, la declaración desnuda una deriva autoritaria que pretende condicionar a los jueces y disciplinar a la oposición. En ese sentido, enmarcó el episodio en una dinámica de persecución política que busca proscribir a Cristina y vulnerar la división de poderes como piedra basal del Estado de Derecho.El dirigente peronista reclamó frenar la escalada y convocó a toda la dirigencia a defender las reglas del juego democrático. Remarcó que no hay margen para “aprietes” ni para el uso del aparato estatal con fines facciosos, y que la Justicia debe actuar con plena independencia de presiones y operaciones.