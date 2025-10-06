06.10.2025 / POLÉMICA POR LAS DECLARACIONES DE MILEI

Otermín cuestionó las presiones de Milei y advirtió por un riesgo para la democracia

El intendente de Lomas de Zamora cuestionó al Presidente por supuestas presiones para que Cristina Fernández de Kirchner “quede presa” y pidió respetar la independencia judicial. “Que el presidente diga que él definió que Cristina vaya presa es gravísimo”, expresó en X.





El intendente Federico Otermín salió al cruce de Javier Milei y puso en primer plano la gravedad institucional de los dichos atribuidos al mandatario. “Que el presidente diga que él definió que Cristina vaya presa es gravísimo. Muestra la decisión deliberada de usar el poder contra la principal dirigente de la oposición y cómo este gobierno está poniendo en riesgo la democracia y las instituciones”, dijo a través de X.

Para el jefe comunal lomense, la declaración desnuda una deriva autoritaria que pretende condicionar a los jueces y disciplinar a la oposición. En ese sentido, enmarcó el episodio en una dinámica de persecución política que busca proscribir a Cristina y vulnerar la división de poderes como piedra basal del Estado de Derecho.

El dirigente peronista reclamó frenar la escalada y convocó a toda la dirigencia a defender las reglas del juego democrático. Remarcó que no hay margen para “aprietes” ni para el uso del aparato estatal con fines facciosos, y que la Justicia debe actuar con plena independencia de presiones y operaciones.


Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

5

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

Más notas de este tema

Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

06/10/2025 - INSÓLITO

Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

La advertencia de Malena Galmarini sobre Karen Reichardt: ¿La van a apretar para que renuncie?

06/10/2025 - ELECCIONES 2025

La advertencia de Malena Galmarini sobre Karen Reichardt: ¿La van a apretar para que renuncie?

Piden que LLA pague la reimpresión de boletas tras renuncia de Espert

06/10/2025 - NARCOESPERT

Piden que LLA pague la reimpresión de boletas tras renuncia de Espert

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.