06.10.2025 / INSÓLITO

Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

En plena crisis política por la renuncia de José Luis Espert, el Presidente transmitió por Instagram la previa del show de su libro “Cómo construir un milagro” y cantó con Lilia Lemoine. La puesta incluyó a “La banda presidencial” y el operativo digital de “Las Fuerzas del Cielo”.





Con el gobierno sacudido por el vínculo de Espert con el presunto narco Fred Machado, Javier Milei eligió el escenario del Movistar Arena para mostrarse en modo espectáculo. Desde un vivo de Instagram, anticipó la presentación de su libro "La construccion del milagro argentino" junto a “La banda presidencial”, integrada, entre otros, por Joaquín, hermano de Bertie Benegas Lynch, candidato a senador por Entre Ríos. “Parece que hay fuego acá”, lanzó el mandatario mientras se sucedían comentarios de seguidores y opositores.



En otro tramo del streaming, Milei apareció cantando con la diputada Lilia Lemoine una versión “capitalista” sobre la base de “Tu vicio”, de Charly García. “Soy liberal, soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”, entonó el Presidente junto a su aliada, en una postal que contrastó con el clima de incertidumbre institucional y económica que atraviesa el país.

La movida contó con la militancia de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación de Santiago Caputo encabezada por el Gordo Dan, y el empuje de la tropa digital oficialista. El operativo buscó blindar al jefe de Estado con show y épica marketinera justo cuando la Casa Rosada intenta contener el daño electoral tras la salida de Espert y las dudas sobre el reemplazo en la boleta bonaerense.


