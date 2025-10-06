Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

En plena crisis política por la renuncia de José Luis Espert, el Presidente transmitió por Instagram la previa del show de su libro “Cómo construir un milagro” y cantó con Lilia Lemoine. La puesta incluyó a “La banda presidencial” y el operativo digital de “Las Fuerzas del Cielo”.
#Gobierno | "Esto se está poniendo bueno": Javier Milei transmitió en vivo por Instagram para mostrar los preparativos de su show en el Movistar Arena.pic.twitter.com/it5q0cK9hi— Política Argentina (@Pol_Arg) October 6, 2025
1
Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"
2
Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"