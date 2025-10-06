Feinmann chicaneó a Espert tras su renuncia: Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde

El periodista Eduardo Feinmann abrió su editorial con ironía y un pase de factura. “Ayer eran cerca de las 6 de la tarde, más o menos. Yo tuiteé algo porque había tenido un sueño. Soñé que Espert se bajaba, que el presidente lo echaba directamente y que Santilli iba a ser el número uno”. “Y a las 6 de la tarde me encuentro con el tuit de Espert diciendo ‘renuncio’. Me bajo de la candidatura”, remató. Luego recordó el plantón del economista: “Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde. A las 6 y media, que él me toreó. ‘Edu, no me bajo. Voy a ir con vos a la tele el lunes’”.
Con tono burlón, mantuvo la invitación pese a la caída del postulante libertario. “Te espero igual, ¿eh? Te espero, 18.30, la silla te está esperando”. Ya en clave política, elogió la jugada del Presidente ante la crisis que atraviesa La Libertad Avanza por los vínculos de Espert con el presunto narco Fred Machado. “Javier Milei, el presidente, tomó una muy buena decisión. La verdad, yo lo aplaudo”.
El conductor aprovechó para disparar contra el kirchnerismo y contra referentes opositores. “En el kirchnerismo, por ejemplo, no ocurrían esas cosas. Mantenían a los corruptos. Y los siguen manteniendo”. Siguió con nombres propios: “¿Renunciará Taiana como renunció Espert? Tiene una causa por ser vacunado VIP”. También apuntó a Juan Grabois: “Tiene una causa pesadísima donde se quedó con guita de los pobres. ¿Va a renunciar o no va a renunciar? Una vergüenza. Un ex montonero de armas llevar”.
En su cierre, endureció el mensaje contra el peronismo. “No es un problema la corrupción para ellos. La dan por sobreentendida y que la gente lo va a aceptar”. La chicana radial coronó una mañana en la que el oficialismo intentó capitalizar la renuncia de Espert, mientras en los barrios y en las encuestas crece la desconfianza por el narcoescándalo que golpea al armado libertario.