Feinmann chicaneó a Espert tras su renuncia: Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde

El periodista Eduardo Feinmann abrió su editorial con ironía y un pase de factura. “Ayer eran cerca de las 6 de la tarde, más o menos. Yo tuiteé algo porque había tenido un sueño. Soñé que Espert se bajaba, que el presidente lo echaba directamente y que Santilli iba a ser el número uno”. “Y a las 6 de la tarde me encuentro con el tuit de Espert diciendo ‘renuncio’. Me bajo de la candidatura”, remató. Luego recordó el plantón del economista: “Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde. A las 6 y media, que él me toreó. ‘Edu, no me bajo. Voy a ir con vos a la tele el lunes’”.

El conductor aprovechó para disparar contra el kirchnerismo y contra referentes opositores. “En el kirchnerismo, por ejemplo, no ocurrían esas cosas. Mantenían a los corruptos. Y los siguen manteniendo”. Siguió con nombres propios: “¿Renunciará Taiana como renunció Espert? Tiene una causa por ser vacunado VIP”. También apuntó a Juan Grabois: “Tiene una causa pesadísima donde se quedó con guita de los pobres. ¿Va a renunciar o no va a renunciar? Una vergüenza. Un ex montonero de armas llevar”.En su cierre, endureció el mensaje contra el peronismo. “No es un problema la corrupción para ellos. La dan por sobreentendida y que la gente lo va a aceptar”. La chicana radial coronó una mañana en la que el oficialismo intentó capitalizar la renuncia de Espert, mientras en los barrios y en las encuestas crece la desconfianza por el narcoescándalo que golpea al armado libertario.