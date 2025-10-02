La Cámara de Casación apartó a Ercolini y el expediente contra Alberto Fernández queda a un paso del juicio oral

Integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, Casación atendió elementos nuevos sobre el vínculo previo entre el exmandatario y el magistrado. En su resolución, el tribunal puntualizó: “El imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

Desde la querella, el abogado de Fabiola Yañez, Mauricio D’Alessandro, subrayó que la recusación no implica una sentencia definitiva y sostuvo que la denuncia la formuló su clienta, mientras que el juez solo informó la posibilidad de avanzar penalmente cuando en la causa Seguros surgieron chats entre María Cantero y Yañez. Con el apartamiento, la discusión vuelve a centrarse en el debido proceso y en la necesidad de un juez que garantice imparcialidad, sin sombras de enemistades ni condicionamientos mediáticos.