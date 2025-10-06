Va por todo: Manes pidió expulsar a Espert y reclama un debate urgente en el Congreso

En declaraciones a Splendid–AM 990, Facundo Manes vinculó el caso del diputado de La Libertad Avanza con el del senador entrerriano Edgardo Kueider. Recordó que “se habló de la misma cifra” y sostuvo que, en el caso de Espert, “debería pasar lo mismo” ya que —según afirmó— se comprobó que “recibió dinero del narcotráfico”.

Manes admitió que “muchos consideran” que, por impulsar la salida de Espert, “va a recibir operaciones” del Gobierno, aunque relativizó ese costo político: “ya las tuvo”. “Ojalá que los diputados y diputadas estén a la altura”, añadió, en sintonía con la demanda de transparencia que atraviesa a la Cámara baja.De cara a las elecciones del 26 de octubre, cuestionó el rumbo del oficialismo y defendió su campaña “lowcost” como un modo de volver a la calle. “Milei tiene que cambiar. Si no es humilde, si no convoca al diálogo en serio con opositores y si no cambia el gabinete y el plan financiero, porque no hay un plan económico que genere productividad, trabajo y riqueza, nos va a ir mal. Ya estamos mal y, si no cambia todo esto, vamos a seguir todos muy mal”, concluyó.