06.10.2025 / POLÉMICA

Buscan blindar al Regimiento de Patricios frente al plan de remate de Milei

El senador radical presentó un proyecto para declarar “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable” el predio de Palermo, donde funciona el Regimiento de Infantería 1. La iniciativa apunta a frenar la venta impulsada por la AABE.






El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), presentó un proyecto de ley para declarar “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable” el terreno que ocupa el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en el barrio de Palermo. La propuesta busca impedir el remate de una parte del predio dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El texto plantea además “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino”, de modo que solo pueda destinarse a fines vinculados con la defensa nacional o a actividades científicas y culturales. En caso de aprobarse, la norma anularía la subasta de unos 42.000 metros cuadrados ubicados entre las avenidas Bullrich, Cerviño, Santa Fe y Luis María Campos.

“En lugar de aprovechar la finalización de dicha concesión para recuperar este baluarte del patrimonio histórico y cultural de la Nación Argentina y, en particular, de su Ejército, el Poder Ejecutivo Nacional [...] dispuso el remate de esa fracción”, argumentó Blanco en los fundamentos del proyecto.

El Regimiento de Patricios, creado en tiempos de las invasiones inglesas de 1806 y asentado en Palermo desde 1913, ya fue reconocido como Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010. Para el legislador radical, preservar ese espacio “es una obligación del Congreso y un acto de defensa del patrimonio simbólico de todos los argentinos”.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

Más notas de este tema

Va por todo: Manes pidió expulsar a Espert y reclama un debate urgente en el Congreso

06/10/2025 - NARCO ESCÁNDALO

Va por todo: Manes pidió expulsar a Espert y reclama un debate urgente en el Congreso

Feinmann chicaneó a Espert tras su renuncia: Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde

06/10/2025 - POLÉMICO

Feinmann chicaneó a Espert tras su renuncia: Yo lo estaba esperando para hoy a la tarde

Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

06/10/2025 - INSÓLITO

Insólito: Milei y Lemoine bailan en el Movistar Arena en medio del narcoescándalo Espert

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.