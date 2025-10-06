Buscan blindar al Regimiento de Patricios frente al plan de remate de Milei

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), presentó un proyecto de ley para declarar “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable” el terreno que ocupa el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en el barrio de Palermo. La propuesta busca impedir el remate de una parte del predio dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El texto plantea además “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino”, de modo que solo pueda destinarse a fines vinculados con la defensa nacional o a actividades científicas y culturales. En caso de aprobarse, la norma anularía la subasta de unos 42.000 metros cuadrados ubicados entre las avenidas Bullrich, Cerviño, Santa Fe y Luis María Campos.“En lugar de aprovechar la finalización de dicha concesión para recuperar este baluarte del patrimonio histórico y cultural de la Nación Argentina y, en particular, de su Ejército, el Poder Ejecutivo Nacional [...] dispuso el remate de esa fracción”, argumentó Blanco en los fundamentos del proyecto.