Insólito: Martín Menem denuncia acciones desestabilizantes y responsabiliza al Congreso por los tropiezos del Gobierno

Desde sus redes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA), aseguró que el Gobierno “soporta” algo que no ocurrió “nunca en la historia política e institucional” del país: “una sucesión de acciones desestabilizantes”. Para el funcionario, la tensión se “potenció” por la cercanía de las elecciones de medio término y por la posibilidad de que La Libertad Avanza “aumente su caudal de representación parlamentaria”.

El riojano reivindicó antecedentes institucionales, al remarcar que “desde el año 2003, en la presidencia de (Eduardo) Duhalde, que el Congreso no insiste ante un veto del Poder Ejecutivo y nunca se dieron tres insistencias de leyes observadas totalmente durante el mismo período parlamentario”. Denunció además “autoconvocatorias” en el Senado “pasando por arriba del Reglamento”, intentos de “amedrentar” a ministros con “la fuerza pública” y comisiones que “abiertamente violan principios reglamentarios, legales y constitucionales”.Sobre el Presupuesto, Menem afirmó que “le quisieron confeccionar” al Ejecutivo “un presupuesto inflacionario, populista e irresponsable”, por lo que el oficialismo optó por no tratarlo. Y cuestionó que diputados que concluyen su mandato pretendan imponer el Presupuesto 2026, “negándole ese derecho” a quienes asuman en diciembre. Como corolario, advirtió que “es al primer gobierno en la historia, al cual le pretenden limitar las facultades de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia”, pese a que “todos los presidentes anteriores” contaron con esa herramienta.