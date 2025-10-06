Milei hará su primer acto de campaña con candidato renovado en Mar del Plata

La visita incluirá la inauguración de una planta de producción de papas fritas junto al intendente Guillermo Montenegro, y una caminata por la concurrida calle Güemes, donde el oficialismo buscará mostrarse nuevamente en contacto con el electorado.En la Casa Rosada admiten que el conflicto con Espert había paralizado la estrategia de campaña en Buenos Aires. “Hasta que no se bajó de la lista, no se podía hacer campaña”, reconoció un dirigente libertario, según pudo conocer TN. Con Santilli ya confirmado como cabeza de lista, el oficialismo intenta recomponer la agenda y recuperar terreno en la provincia más poblada del país.La nueva fórmula bonaerense buscaría revertir la diferencia con el kirchnerismo (que actualmente se ubica diez puntos más arriba en el territorio de Axel Kicillof) con recorridas y actos conjuntos, apelando a la imagen presidencial como principal motor de campaña. La foto con Santilli se presenta así como un gesto de normalización tras la interna libertaria.Santilli, por su parte, asumió el desafío con un tono de compromiso. “Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”, expresó en Radio Mitre ,y añadió: “Está en juego seguir hacia adelante, con el cambio que hizo Milei. Es difícil, sin dudas, pero es el rumbo correcto”.En el Gobierno confían en que la actividad de Mar del Plata sirva para recuperar la iniciativa tras el tropiezo de septiembre, cuando el oficialismo quedó 14 puntos por debajo de Unión por la Patria. Con el foco puesto en la reactivación de la campaña, Milei y Santilli buscarán enviar una señal de unidad y control político luego de semanas de crisis en el armado bonaerense.