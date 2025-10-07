Sin palabras: hasta a Trebucq le incomodó que Milei cantara Hava Nagila

#Medios | Javier Milei incorporó a su setlist la canción hebrea "Hava Nagila" como un homenaje a la comunidad judía.



💬 "Creo que ninguno de nosotros vio algo igual", expresó Esteban Trebucq en LN+ al escuchar la interpretación del presidente. pic.twitter.com/m65ErJUx2U — Política Argentina (@Pol_Arg) October 7, 2025

El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro con un acto multitudinario en el Movistar Arena que combinó discurso político, mística libertaria y un insólito show musical junto a “La Banda Presidencial”. Pero el momento más comentado llegó cuando el mandatario entonó “Hava Nagila” tras un encendido discurso en defensa de Israel, dejando atónitos incluso a periodistas que suelen respaldarlo.La banalización de la canción desconcertó incluso a Esteban Trebucq, periodista afín al mandatario, en la cobertura que hacía La Nación+. “Estamos todos acá en el piso y nunca ninguno de nosotros vio algo así", reconoció en vivo, mientras en pantalla se lo veía con gesto de desconcierto.En otro momento de la transmisión, Luis Majul tampoco logró describir el episodio. Desde el estudio, el conductor señaló: “Todo esto, si la economía anduviera bien, floreciente, sin los problemas de Libra, Spagnuolo, Espert, se podría decodificar de otra forma”.El acto, que reunió a más de 10 mil simpatizantes en Villa Crespo, incluyó ocho canciones interpretadas y tergiversadas por el propio Milei, como "Demoliendo hoteles" de Charly García y "Dame fuego" de Sandro, con letras traducidas al léxico libertario. En redes sociales, las reacciones fueron mayoritariamente negativas.