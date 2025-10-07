Sin palabras: hasta a Trebucq le incomodó que Milei cantara Hava Nagila

El Presidente protagonizó un show musical en el Movistar Arena para presentar su libro “La construcción del milagro”. Ni Esteban Trebucq ni Luis Majul, dos de sus periodistas más cercanos, pudieron hallar las palabras para describir el insólito espectáculo.
#Medios | Javier Milei incorporó a su setlist la canción hebrea "Hava Nagila" como un homenaje a la comunidad judía.— Política Argentina (@Pol_Arg) October 7, 2025
💬 "Creo que ninguno de nosotros vio algo igual", expresó Esteban Trebucq en LN+ al escuchar la interpretación del presidente. pic.twitter.com/m65ErJUx2U
