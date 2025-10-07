07.10.2025 / INSÓLITO

Sin palabras: hasta a Trebucq le incomodó que Milei cantara Hava Nagila

El Presidente protagonizó un show musical en el Movistar Arena para presentar su libro “La construcción del milagro”. Ni Esteban Trebucq ni Luis Majul, dos de sus periodistas más cercanos, pudieron hallar las palabras para describir el insólito espectáculo.




El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro con un acto multitudinario en el Movistar Arena que combinó discurso político, mística libertaria y un insólito show musical junto a “La Banda Presidencial”. Pero el momento más comentado llegó cuando el mandatario entonó “Hava Nagila” tras un encendido discurso en defensa de Israel, dejando atónitos incluso a periodistas que suelen respaldarlo.

La banalización de la canción desconcertó incluso a Esteban Trebucq, periodista afín al mandatario, en la cobertura que hacía La Nación+. “Estamos todos acá en el piso y nunca ninguno de nosotros vio algo así", reconoció en vivo, mientras en pantalla se lo veía con gesto de desconcierto.



En otro momento de la transmisión, Luis Majul tampoco logró describir el episodio. Desde el estudio, el conductor señaló: “Todo esto, si la economía anduviera bien, floreciente, sin los problemas de Libra, Spagnuolo, Espert, se podría decodificar de otra forma”. 

El acto, que reunió a más de 10 mil simpatizantes en Villa Crespo, incluyó ocho canciones interpretadas y tergiversadas por el propio Milei, como "Demoliendo hoteles" de Charly García y "Dame fuego" de Sandro, con letras traducidas al léxico libertario. En redes sociales, las reacciones fueron mayoritariamente negativas.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

Más notas de este tema

Fred Machado reconoció haberle transferido U$S200.000 a Espert: Hay fotos y testigos, pero prefirió negarlo

07/10/2025 - CONFIRMACIÓN

Fred Machado reconoció haberle transferido U$S200.000 a Espert: Hay fotos y testigos, pero prefirió negarlo

Tras la salida de Espert, la Junta Electoral citó a una audiencia por el pedido de LLA de reimprimir boletas

07/10/2025 - DE ÚLTIMO MOMENTO

Tras la salida de Espert, la Junta Electoral citó a una audiencia por el pedido de LLA de reimprimir boletas

Milei hará su primer acto de campaña con candidato renovado en Mar del Plata

07/10/2025 - CUENTA REGRESIVA

Milei hará su primer acto de campaña con candidato renovado en Mar del Plata

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.