Fred Machado reconoció haberle transferido U$S200.000 a Espert: Hay fotos y testigos, pero prefirió negarlo

El empresario detenido por estafas e importación de cocaína aseguró que ayudó económicamente al diputado liberal en 2019 y lo acusó de traición por desconocer su vínculo. Dijo que el aporte fue parte de un contrato de asesoría firmado entre ambos.




El empresario Fred Machado, investigado por causas de narcotráfico y estafas millonarias, rompió el silencio este martes y apuntó directamente contra el diputado José Luis Espert. En diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que le transfirió más de 200 mil dólares en 2019 y que el liberal intentó despegarse del vínculo tras el escándalo. “El error de Espert fue negarme. Hay fotos, hay testigos, pero prefirió negarlo”, declaró.

“Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó. Machado relató que el acuerdo se concretó mediante un contrato de consultoría firmado en 2019, cuando Espert iniciaba su primera campaña presidencial y, según su versión, el aporte no fue “ni millonario ni oculto”.

El empresario detalló que el diputado utilizó una camioneta blindada y dos aviones de su propiedad durante la campaña, además de recibir apoyo para la presentación de su libro. Incluso recordó un incidente con la camioneta en la Villa 31, pero contradijo la versión que había deslizado la diputada Lilia Lemoine en 2023: “No fue un atentado, pasaron por la Villa y le tiraron dos piedras”. 

Durante la entrevista, el empresario repasó los primeros contactos con el economista y la evolución de su relación. “Me decía que quería detonar al sistema, que tenía 58 años y quería cambiar el país. Me pareció una causa noble de un tipo con una personalidad media dura”, relató. También aseguró que fue él quien organizó algunos de los primeros actos del excandidato en el interior del país, cuando el dirigente “no era famoso y apenas lo conocía su familia”.

Respecto al contrato que originó la transferencia, Machado afirmó que surgió de una conversación informal, e incluso que el número real fue más elevado: “Él me dijo que hacía consultorías. Salió entre los dos, podemos firmar, hacer una asesoría. Eran más dólares, no me acuerdo la cifra final, me acuerdo que era en cuotas”, sostuvo. Y concluyó: “La cagada de Espert es que tendría que haber reconocido todo en abril de 2021. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó’, quedaba todo claro. Pero me salió a negar y era imposible. Volaste, hay videos”.

