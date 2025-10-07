Georgieva habló con Luis Caputo: "Trabajamos para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento"

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, celebró a través de sus redes sociales la conversación que mantuvo en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien minutos antes había tuiteado una foto de ambos y había destacado las "iniciativas de reforma" del gobierno argentino y reiterado su colaboración con la administración libertaria."Excelente encuentro, realmente, muchísimas gracias Krsitalina", escribió en inglés el titular del Palacio de Hacienda . La directora del Fondo publicó: "Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma".La directora gerente del Fondo Monetario Internacional había mantenido mantuvo el viernes pasado una conversación con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la que dialogaron sobre el rescate financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina.En una publicación en la red social X de la semana pasada, Georgieva deslizó que Estados Unidos utilizará Derechos Especiales de Giro (DEG) en su asistencia y anticipó la reunión que tuvo hoy con el ministro de Economía, Luis Caputo.