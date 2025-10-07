07.10.2025 / DESCONFIANZA

A días de confirmar un salvataje, el Banco Mundial achicó la proyección de crecimiento de Argentina

El organismo internacional redujo de 5,5% a 4,6% su estimación de expansión del PBI para 2025. Aun así, prevé que el país tendrá el mayor crecimiento de la región, aunque persisten las dudas sobre la inversión y la inflación.




El Banco Mundial recortó casi un punto su previsión de crecimiento para la economía argentina el próximo año, según su nuevo informe regional publicado en Washington. El organismo proyecta ahora un avance del 4,6% en 2025, frente al 5,5% estimado anteriormente, y advirtió que la mejora estará condicionada por “una inflación persistente, el aumento de la deuda, la debilidad de la inversión y la incertidumbre mundial”.

El reporte, titulado "Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento", analiza la evolución económica de América Latina y el Caribe, y sitúa a la Argentina como el país con mayor expansión esperada de la región. Sin embargo, el Banco Mundial señaló que el repunte se produce “tras dos años consecutivos de contracción” y que el escenario aún presenta “profundos desafíos”.

Entre los factores que explican el repunte, el organismo destacó la recuperación del sector agrícola y los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión privada, impulsados por “la implementación inicial del plan de estabilización gubernamental, que ha coincidido con una menor inflación y un superávit fiscal”.

Asimismo, el Banco Mundial subrayó el desempeño fiscal del país como una excepción en la región. “Un caso distinto”, señaló el informe, “que recientemente consiguió superávits fiscales”.

De todos modos, la proyección del Banco Mundial resulta más optimista que la del mercado local: según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas privados estiman que el PBI crecerá apenas 3,9% en 2025, reflejando una visión más cauta sobre la velocidad de la recuperación.

