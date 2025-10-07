Caputo visitó a Scott Bessent en Washington y debatieron detalles del acuerdo con el Tesoro

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un primer encuentro en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y dialogaron para definir los detalles del salvataje prometido por Donald Trump a Javier Milei, que consistirá principalmente, según adelantó el propio funcionario norteamericano, en un swap de monedas.La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Trump a Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes post elecciones legislativas. Junto a Caputo viajaron el viceministro José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.En su cuenta de la red social X, Bessent destacó la visita del titular del Palacio de Hacienda y su equipo a Washington: "Me complace dar la bienvenida Luis Caputo y a la delegación argentina al Departamento del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".Se trata de un encuentro clave para el Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas nacionales y en medio de la volatilidad cambiaria del dólar oficial, que subió $100 en la última semana. Además, la reunión entre Caputo y Bessent de este lunes antecedió al encuentro que el próximo 14 de octubre concretará Milei con su par estadounidense en la Casa Blanca.Bessent había revelado días atrás que tuvo una llamada con Caputo y adelantó que la visita del equipo económico en Washington es para "avanzar con la entrega del apoyo financiero" al Gobierno. Además, enfatizó en "la importancia del triunfo" en elecciones.“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó.El paquete de ayuda anunciado por la Secretaría del Tesoro se enmarca en el Fondo de Estabilización Cambiaria, con el cual se podrían utilizar sus distintas herramientas: financiar un swap de u$s20.000 millones, conceder un crédito stand-by, comprar bonos y/o actuar en el mercado primario y secundario de títulos públicos.