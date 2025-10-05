07.10.2025 / NARCO ESCÁNDALO

Cada vez más complicado: imputan a Espert por presunto lavado de dinero



El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abre una investigación contra José Luis Espert por presunto lavado, tras la denuncia presentada por Juan Grabois. El caso vuelve al centro del escenario por un pago de 200.000 dólares que el legislador libertario recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, hoy con pedido de extradición de Estados Unidos por causas de lavado, estafas y narcotráfico, según confirmó La Nación.




El fiscal Domínguez puso en marcha el expediente contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en el marco de la presentación de Grabois, candidato de Fuerza Patria. La pesquisa apunta al origen y destino de los fondos que Espert percibe en 2020 por parte de Machado, un operador señalado por vínculos con el narcotráfico y requerido por la Justicia estadounidense.

La denuncia sostiene que el legislador recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”. Ese tramo de la acusación encuadra el movimiento de dinero en un circuito ilícito e incorpora la dimensión internacional de la causa.

En paralelo, Grabois solicita que se analicen los flujos de ese dinero para determinar si “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. La presentación busca que la fiscalía trace el recorrido financiero y establezca eventuales responsabilidades penales vinculadas a ese giro de fondos.

El expediente, fechado este martes 7 de octubre de 2025, suma presión sobre la banca libertaria y expone el contraste entre el discurso de transparencia de LLA y las prácticas que salen a la luz en tribunales. Con la investigación abierta, la lupa judicial se posa sobre Espert y deja planteado un interrogante político y penal que promete repercusiones en la campaña.

