Paridad obliga réves para LLA: Karen Reichardt debe encabezar y no Santilli, según dictamen fiscal

En un golpe a la maniobra del oficialismo para reposicionar a Diego Santilli, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, considera que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de diputados de La Libertad Avanza. El planteo del gobierno libertario, que buscaba subir al tercero de la boleta a la cima, choca con el criterio de paridad que la fiscal resguarda como “acción afirmativa”.

Para apuntalar su dictamen, la fiscal trae a cuenta un antecedente clave: el caso de la senadora Lucila Crexell. Allí, la Justicia Electoral —con confirmación de la Corte Suprema— resuelve que la mujer debía encabezar la boleta ante la vacancia del primer candidato, y no el primer suplente varón, a fin de no contrariar el “propósito final de la ley, que es la protección de la mujer”. Los jueces advierten entonces que aplicar de modo rígido el reemplazo por género resultaría una “hipótesis de aplicación irrazonable de una norma”.Aunque no es vinculante, el dictamen de Roteta instala un marco jurídico contundente que condiciona la estrategia del oficialismo y reordena el tablero bonaerense. La decisión final la tomará el juez Alejo Ramos Padilla y, de ser necesario, podrá escalar a la Cámara Nacional Electoral. En paralelo, el Gobierno intenta sostener su trama de poder con atajos reglamentarios, pero la paridad —conquista de ampliación de derechos— marca el límite: Reichardt al tope, Santilli a la fila.