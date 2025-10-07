07.10.2025 / INDUSTRIA Y TRABAJO

Kicillof encabezó la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil en Avellaneda


El gobernador bonaerense abrió el principal foro del sector textil-indumentaria en el Teatro Roma, junto a Augusto Costa, Jorge Ferraresi y Luciano Galfione. Advirtió por el impacto del ajuste de Milei en la industria y llamó a defender la cadena de valor.



En el inicio del encuentro, el gobernador Axel Kicillof afirmó: “Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el tejido y el aparato productivo: en el caso del sector textil, observamos una contracción del 18% que ha hecho que seis de cada diez máquinas estén paradas”. Y agregó: “Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”.

El Gobernador cuestionó la orientación aperturista del Ejecutivo nacional: “Mientras todos los países del mundo trabajan para sostener sus industrias y sus fuentes de empleo, nuestro Presidente elige el camino de la apertura indiscriminada de importaciones”, sostuvo, y remarcó: “Lo hace porque desconoce que la Argentina es un país que se ha caracterizado siempre por su cultura, su trayectoria y su potencia industrial”.

El intendente Jorge Ferraresi destacó el valor del ámbito de debate sectorial en Avellaneda: "En un contexto tan duro como el que estamos viviendo a nivel nacional, es muy importante este encuentro que fomenta el debate de ideas y la construcción conjunta para la industria. Afortunadamente, en la Provincia contamos con un Gobierno que impulsa el intercambio multisectorial y piensa en el desarrollo de todos los actores económicos”.

Desde la Fundación Pro Tejer, su presidente, Luciano Galfione, subrayó la necesidad de una estrategia nacional pro-industria: "La industria es el motor del desarrollo, por eso necesitamos una política económica a nivel nacional que priorice su transformación y su crecimiento sostenido: defender la cadena de valor textil es defender a la Argentina, el trabajo, la innovación y la tecnología”. Bajo el lema “Argentina a contramano del mundo: el desarrollo se fabrica, el trabajo se defiende”, la XXI Convención Anual Pro Textil reúne a empresarios, trabajadores, académicos y referentes sectoriales para debatir desafíos en un contexto de recesión y pérdida de capacidades productivas.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Más notas de este tema

Paridad obliga réves para LLA: Karen Reichardt debe encabezar y no Santilli, según dictamen fiscal

07/10/2025 - ELECCIONES 2025

Paridad obliga réves para LLA: Karen Reichardt debe encabezar y no Santilli, según dictamen fiscal

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de Milei concedió la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

07/10/2025 - ESCÁNDALO

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de Milei concedió la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

En 2022, los libertarios denunciaban que Cositorto había financiado a Santilli

07/10/2025 - ELECCIONES 2025

En 2022, los libertarios denunciaban que Cositorto había financiado a Santilli

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.