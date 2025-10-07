Kicillof encabezó la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil en Avellaneda

En el inicio del encuentro, el gobernador Axel Kicillof afirmó: “Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el tejido y el aparato productivo: en el caso del sector textil, observamos una contracción del 18% que ha hecho que seis de cada diez máquinas estén paradas”. Y agregó: “Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”.

El Gobernador cuestionó la orientación aperturista del Ejecutivo nacional: “Mientras todos los países del mundo trabajan para sostener sus industrias y sus fuentes de empleo, nuestro Presidente elige el camino de la apertura indiscriminada de importaciones”, sostuvo, y remarcó: “Lo hace porque desconoce que la Argentina es un país que se ha caracterizado siempre por su cultura, su trayectoria y su potencia industrial”.El intendentedestacó el valor del ámbito de debate sectorial en Avellaneda: "En un contexto tan duro como el que estamos viviendo a nivel nacional, es muy importante este encuentro que fomenta el debate de ideas y la construcción conjunta para la industria. Afortunadamente, en la Provincia contamos con un Gobierno que impulsa el intercambio multisectorial y piensa en el desarrollo de todos los actores económicos”.Desde la Fundación Pro Tejer, su presidente, Luciano Galfione, subrayó la necesidad de una estrategia nacional pro-industria: "La industria es el motor del desarrollo, por eso necesitamos una política económica a nivel nacional que priorice su transformación y su crecimiento sostenido: defender la cadena de valor textil es defender a la Argentina, el trabajo, la innovación y la tecnología”. Bajo el lema “Argentina a contramano del mundo: el desarrollo se fabrica, el trabajo se defiende”, la XXI Convención Anual Pro Textil reúne a empresarios, trabajadores, académicos y referentes sectoriales para debatir desafíos en un contexto de recesión y pérdida de capacidades productivas.