Aclamado por el auxilio de EEUU, Milei vuelve a coronar a Caputo y festeja el swap de u$s 20.000 millones

El presidente Javier Milei publicó una imagen en la que celebró con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares. El mandatario apuntaló la centralidad del jefe del Palacio de Hacienda en el vínculo con Estados Unidos y en el operativo para contener la tensión financiera. “Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, posteó.

Desde Washington, Scott Bessent comunicó el acuerdo por el swap y detalló que el Tesoro ya compró moneda local para intervenir sobre la plaza. “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, afirmó. “Estados Unidos compró directamente pesos argentinos”, indicó, tras referirse a “cuatro días de intensas reuniones” con Caputo y a un esquema de bandas que, dijo, “sigue siendo adecuada para su propósito”.