10.10.2025 / La Matanza

Kicillof acusó a Milei de provocar una "calamidad social"

El gobernador bonaerense encabezó un acto en González Catán donde cargó contra las políticas económicas del presidente. “Hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras sigue promoviendo la timba financiera, en los barrios solo hay miseria”, denunció.




El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un plenario peronista en La Matanza y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación económica y social del país. “Estamos viviendo una calamidad laboral, social y productiva, y el único responsable es Milei”, afirmó ante militantes reunidos en el Polideportivo Presidente Perón de González Catán.

El mandatario provincial alertó que “no hay un solo lugar ni un solo sector de nuestra economía que la está pasando bien” y enfatizó: “Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas económicas pensadas para intereses extranjeros”

“Con mucha crueldad, el Presidente apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país”, señaló.

“El 26 de octubre, la Provincia repetirá que hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”, vaticinó Kicillof.

La actividad contó con la presencia de fiscales, dirigentes y candidatos de Fuerza Patria. Asistieron el diputado nacional Jorge Taiana; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente local, Fernando Espinoza

Entre los presentes estuvieron además Sergio Palazzo, Teresa García, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz, Carlos Bianco y Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros dirigentes bonaerenses.

