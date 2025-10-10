Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la dirigente venezolana María Corina Machado, luego de que el Comité Nobel noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025.“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC (Viva la libertad, carajo)”, publicó el Presidente en su cuenta de X.El exmandatario Mauricio Macri también se expresó en X (ex Twitter) al respecto: "Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano".El Comité Nobel noruego otorgó el galardón a Machado “por su constante trabajo en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su esfuerzo por lograr una transición pacífica y justa del régimen dictatorial hacia la democracia”.