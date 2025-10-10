Milei recorre San Nicolás y visita la empresa Sidersa

Esta tarde, el Presidente de la Nación, Javier Milei, visitará la planta de Sidersa en San Nicolás. Es en el marco de la campaña política con vistas a las elecciones del 26 de Octubre.Se espera la participación del candidato a diputado Diego Santilli, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.Sidersa S.A., en julio de este año, confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.El pasado jueves, el mandatario protagonizó una breve recorrida por el centro de Mendoza, en su última actividad en la provincia, acompañado por su hermana Karina y el ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri.““Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que decidir si seguimos por el camino en el que baja la inflación, cae la pobreza y suben los salarios, o si volvemos al modelo comunista del pasado que nos hundió. Les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena”, expresó desde una camioneta.