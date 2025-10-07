13.10.2025 / DECLARACIONES

No voy a cambiar la política: a horas de reunirse con Trump, Milei anhela una avalancha de dólares

En diálogo con Luis Majul, el mandatario adelantó que la reunión con Donald Trump traerá apoyo financiero y político de Estados Unidos y, con ese aval, endurecerá el programa económico a cualquier costo. “Voy al cumplir a rajatabla el mandato que tomamos en 2023, sin importar el resultado”, afirmó.




A pocas horas de viajar a Washington para reunirse con Donald Trump, el presidente Javier Milei se mostró optimista sobre la situación económica del país y proyectó una “avalancha de dólares” gracias a los recursos naturales y productivos argentinos. “Nos van a salir dólares por las orejas”, auguró en una entrevista con Luis Majul en El Observador 107.9.

“Los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, anheló al anunciar el flujo de divisas. También destacó el potencial de la minería, el campo y la energía, incluyendo recursos como cobre, litio y petróleo, sin mencionar requisitos especiales de Estados Unidos. 

En este sentido, Milei ratificó que encrudecerá el programa económico vigente y descartó cambios por motivos electorales: “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta. ¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, sentenció. Y, sin reparar en el costo de su política, reforzó: “Voy al cumplir a rajatabla el mandato que tomamos en 2023, sin importar el resultado”. 

NEGOCIACIONES

Al margen de las múltiples advertencias de los sectores opositores sobre las conversaciones entre el Gobierno y la Casa Blanca para afianzar el vínculo, el Presidente señaló que dicha alianza es clave para contrarrestar la inestabilidad de los mercados: “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, enalteció Milei. Además, explicó que el apoyo incluirá líneas de crédito, swap de monedas e intervención directa si se requiere.

Finalmente, el mandatario abrió la puerta a colaboraciones técnicas para mejorar la gestión y la productividad, independientemente del espectro político: “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, lo voy a hacer”, remarcó, en referencia al respaldo internacional al que recientemente se adhirireron el BID y el Banco Mundial. 

