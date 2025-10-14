"Nos van a salir dólares por las orejas", dijo Javier Milei antes de su reunión con Donald Trump

El presidente Javier Milei manifestó su optimismo en la previa de su reunión con Donald Trump, donde se espera que haya nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de Washington a la Argentina, y vaticinó que "nos van a salir dólares por las orejas".En diálogo con El Observador, el mandatario estimó que habrá una "avalancha de dólares" gracias a las fortalezas naturales y productivas del país. "Nos van a salir dólares por las orejas", ilustró para referirse a una situación de abundancia que provocará un aumento "fenomenal" de los ingresos de los argentinos.Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en un área específica. "El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso", subrayó.El viaje, que consolida el acercamiento político y económico entre ambos gobiernos, comenzará este lunes 13 de octubre a las 15, cuando Milei parta en un vuelo especial rumbo a Washington. El arribo está previsto para las 23 horas. Ya en suelo estadounidense, el mandatario se alojará en la Blair House, la tradicional residencia de invitados oficiales del Gobierno de Estados Unidos, donde arribará cerca de la 1:50 del martes 14.El momento más esperado de la agenda será el martes al mediodía, cuando Milei llegue a la Casa Blanca para saludar a Donald Trump, firmar el libro de honor y mantener una reunión bilateral. A las 12:45 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de ambos países.