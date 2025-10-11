Una muy mala señal: el mal augurio de Ritondo para La Libertad Avanza por la cara de Espert en la boleta

El jefe del bloque PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, advirtió este lunes que la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de mantener la imagen de José Luis Espert en la Boleta Única de Papel pese a haber sido reemplazado por Diego Santilli “es una muy mala señal”, y sostuvo que con el cambio de candidatos “se perdió mucho tiempo” en la estrategia electoral bonaerense.En declaraciones a Radio Rivadavia, Ritondo denotó que la decisión demuestra desprolijidad y falta de previsión: “En el momento en que se tomó la decisión de que Diego Santilli era el candidato había tiempo suficiente para reimprimir las boletas”, señaló. También cuestionó que se utilice el argumento del costo económico para justificar la falta de actualización.En esa línea, el dirigente del PRO destacó que, igualmente, el espacio "sigue haciendo campaña”, con Santilli recorriendo la provincia y reforzando el mensaje de unidad con el Gobierno nacional. Sin embargo, evitó definir si PRO y LLA integrarán un bloque común después del 10 de diciembre, aunque admitió que deben buscar “la mejor forma de trabajar juntos sin perder identidades”.En diálogo con el medio, Ritondo destacó que su partido seguirá garantizando “la gobernabilidad” y acompañando al Ejecutivo en la búsqueda de apoyo internacional, al afirmar que “el respaldo de Estados Unidos a la Argentina es un tema muy importante”. No obstante, apuntó contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por respaldar en Buenos Aires una lista ajena al PRO: “Está mal que un gobernador que dice ser del PRO tenga un candidato por fuera del PRO en la provincia y la Ciudad”, disparó.