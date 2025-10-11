14.10.2025 / ADELANTO

Spoiler: a horas de la reunión de Milei con Trump, Sturzenegger adelantó que firmarán un acuerdo inédito

El Gobierno anticipó que los presidentes de Argentina y Estados Unidos rubricarán un acuerdo comercial que dará a ciertos sectores locales “acceso privilegiado” al mercado norteamericano. El anuncio llega en la previa del esperado encuentro en la Casa Blanca.




El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó este martes que Javier Milei y Donald Trump firmarán “un acuerdo comercial inédito” durante la reunión bilateral prevista para esta tarde en la Casa Blanca. Según explicó, el entendimiento marcará “un camino de inicio de apertura comercial” y permitirá que “ciertos sectores de la economía tengan un acceso privilegiado al mercado norteamericano”.

“El encuentro tiene dos dimensiones: la ayuda financiera del Tesoro y el swap, por un lado, y otra parte en la que venimos trabajando desde hace meses: un acuerdo comercial”, señaló el funcionario en una entrevista con La Casa. De esta forma, el Gobierno buscó reforzar la expectativa económica alrededor del próximo cara a cara entre ambos mandatarios.



Milei arribó a Washington en la madrugada junto a Karina Milei, los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro “Alec” Oxenford y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La reunión con Trump se concretará tras el respaldo financiero del empresario Scott Bessent, calificado por Milei como “histórico” para estabilizar el mercado cambiario. El encuentro bilateral está programado para las 14:00 en el Salón Oval, seguido de un almuerzo de trabajo entre las delegaciones de ambos países.

Aunque hasta el momento no se conocieron detalles sobre los sectores alcanzados ni los plazos de implementación del entendimiento, la inminencia del mismo preocupa a los bloques de la oposición, quienes ya denunciaron que la soberanía nacional estaría en riesgo, ante la entrega de recursos naturales históricamente atractivos para la potencia mundial. 

