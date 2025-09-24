14.10.2025 / NO LA VEN

¿Sueltan la mano? El FMI redujo sus proyecciones para Argentina: menor crecimiento y mayor desempleo

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus pronósticos para la economía argentina, anticipando un crecimiento menor al previsto, un aumento del desempleo y una inflación más alta de la proyectada por el Gobierno de Javier Milei.




El FMI presentó su informe de Perspectivas Económicas Globales en Washington, proyectando un crecimiento del PBI argentino de 4,5% para 2025, un punto menos que la estimación anterior, y un aumento de la inflación al 28%, cinco puntos más que lo previsto en julio. Además, anticipó que el desempleo alcanzará 7,5% a fin de año, frente al 6,3% proyectado previamente.

Para 2026, el organismo prevé un crecimiento menor al de este año del 4% y una inflación de 10%, cifras inferiores a las incluidas en el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno, que pronostica un alza del PBI de 5% y un índice de precios de 10%. “Las previsiones están contenidas en la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales”, señaló el reporte.

El informe también destacó que la incertidumbre comercial global sigue siendo elevada, y que la economía mundial se desacelerará levemente en comparación con 2024. “La previsión apenas ha cambiado desde la actualización de julio, reflejando una adaptación gradual a las tensiones comerciales, pero se encuentra decididamente por debajo del promedio prepandemia, de 3,7%”, advirtió el FMI.

A nivel regional, el organismo mejoró sus expectativas para América Latina y el Caribe, con un crecimiento de 2,4% en 2025, aunque prevé una caída al 2,3% en 2026. Sobre la inflación regional, proyectó un promedio de 9,8% este año y 5,8% para el próximo, reflejando un contexto económico más desafiante para los países de la región, incluida Argentina.

En ese sentido, el organismo señaló que “las previsiones son iniciales y están sujetas a los riesgos internos y externos que podrían afectar la trayectoria del crecimiento y la inflación”. Este escenario contrasta con las estimaciones oficiales del Gobierno, que mantiene expectativas más optimistas, anticipando un crecimiento de 5% en 2025 y 5% en 2026, junto a una inflación del 10% para el próximo año, lo que plantea un desafío para la planificación fiscal y las metas económicas.

