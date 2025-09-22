"Argentina es un país con un potencial fabuloso": el guiño de Georgieva a Milei tras el salvataje de Trump

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se refirió a las negociaciones abiertas entre el gobierno de Javier Milei y el Tesoro de Estados Unidos por un swap de monedas de USD 20.000 millones."Damos la bienvenida a los EEUU ayudando a argentina, al banco mundial, al BID viniendo con apoyo", manfiestó la titular del organismo internacional.En ese sentido, la representante del FMI aseguró que desde el organismo estuvieron "en estrecho contacto" con las autoridades estadounidenses mientras preparaban el programa. "Sus interes y los nuestros están alineados", detalló.Georgieva recordó que en la actualidad el FMI mantiene un "programa de u$s20.000 millones con Argentina" que fue anunciado en abril de este año. "Argentina es un país con un potencial fabuloso, si tan sólo consigue poner en forma su macroeconomía", analizó.La titular del FMI celebró los acuerdos que firmó el país con distintos organismos de financiamiento y explicó que los mismos son necesarios "porque la magnitud del ajuste que debe realizarse en Argentina es muy significativo". En ese sentido, destacó que los principales objetivos deben ser "bajar la inflación y mantenerla ahí, levantar la actividad económica y bajar la pobreza"."Lo que queremos es ver a argentina manteniendo el rumbo hacia la estabilización de la macro y sosteniendo buenas políticas durante el tiempo suficiente para que luego sean irreversibles", concluyó.