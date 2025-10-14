14.10.2025 / ECONOMÍA

Caen los mercados tras la amenaza de Trump: derrumbe de ADRs y bonos hasta 10%



Tras el respaldo “con condicionamientos” de Donald Trump —“si Milei pierde, no seremos generosos”—, los activos argentinos se dieron vuelta en Wall Street y cayeron con fuerza. El golpe exhibe la fragilidad de un esquema atado a la campaña oficialista y a anuncios externos.




El giro del mercado fue inmediato: lo que empezaba en calma terminó en rojo intenso, con ADRs desplomándose y bonos en dólares retrocediendo hasta 10%. El mensaje de la Casa Blanca, lejos de aportar certidumbre, encendió alarmas: la “generosidad” de Washington quedó atada a un resultado electoral, un condicional político que los operadores leyeron como riesgo institucional y prima de inestabilidad.

La frase de Trump —“si pierde (LLA), no seremos generosos”— desnudó el carácter partidizado del supuesto salvataje financiero. En vez de reglas claras, cronograma y detalles técnicos, el auxilio quedó presentado como premio o castigo según las urnas. El mercado, que vive de previsibilidad, respondió con ventas masivas, ampliación de spreads y una señal inequívoca: el “storytelling” no reemplaza al ancla macro.

En la práctica, el derrumbe refleja lo que los números venían insinuando: no hay blindaje posible cuando la política cambia el libreto cada conferencia y convierte la relación bilateral en pieza de propaganda. La intervención externa, sin institucionalidad y con calendario electoral encima, deriva en volatilidad y fuga a la calidad.

Lo más leído

1

Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

2

Dolor en LLA: Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma porque está empadronada en CABA

3

A 80 años del 17 de octubre, seguidores de Cristina convocan a una caravana

4

Sigue el escándalo narco: la conexión de Fred Machado que salpica a Patricia Bullrich y compañia

5

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

Más notas de este tema

El Indec informó 2,1% de inflación en septiembre y un 22% acumulado en nueve meses

14/10/2025 - ECONOMÍA

El Indec informó 2,1% de inflación en septiembre y un 22% acumulado en nueve meses

Openai desmintió la inversión récord de Milei: aseguran que es propaganda, no un proyecto

14/10/2025 - IA

Openai desmintió la inversión récord de Milei: aseguran que es propaganda, no un proyecto

El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

14/10/2025 - CONSUMO

El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.