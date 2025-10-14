El Indec informó 2,1% de inflación en septiembre y un 22% acumulado en nueve meses

El organismo estadístico indicó que el IPC de septiembre se ubicó en 2,1% y que, entre enero y septiembre de 2025, los precios subieron 22%. El dato muestra una leve aceleración frente a agosto (1,9%) y vuelve a poner en debate el impacto de la recesión y los salarios atrasados.
#DatoINDEC INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2025
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses https://t.co/z8pxJaAazE pic.twitter.com/y0Z0iK1oVJ