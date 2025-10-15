Denuncia: la embajada de los Estados Unidos mantendría comunicación directa con legisladores argentinos

El diputado nacional por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño reveló este martes que el líder de esa bancada, Miguel Ángel Pichetto, fue convocado por personal de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires explícitamente para hablar de la coyuntura del país en horas en que el presidente Javier Milei se encuentra de visita en la Casa Blanca. "Hoy Pichetto me llamó y me comentó de esa reunión. Me dijo que él tiene buena relación con la Embajada de Estados Unidos y que le pidieron de tomar un café con parte del equipo y que accedió", confirmó el diputado cordobés en una comunicación con el programa de Nancy Pazos por Radio 10.Agost Carreño aseguró que el líder de la bancada de Encuentro Federal en la Cámara baja del Congreso "no sabía que estaba el resto de los diputados" en la misma cita, de lo que se presume que hubo más invitados, aunque no dio más detalles al respecto.Según el relato del diputado cordobés alineado con el Gobierno, un raudo Miguel Ángel Pichetto "pasó, conversó, dijo lo que tenía que decir", según Agost Carreño, quien no supo precisar dónde fue la reunión entre el líder de Encuentro Federal y los funcionarios de la Embajada."Lo llamaron de la Embajada, me comentó que le preguntaron cómo veía las cosas, él dijo lo que dice públicamente. Eso es lo único que sé que existió", convino el diputado, que en septiembre ce este año pidió que el salvataje del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina sea motivo de visita al Congreso para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein.Por estos días el presidente Javier Milei se encuentra en un viaje oficial por Washington DC, con una parada obligada por la Casa Blanca, donde fue recibido por su colega Donald Trump y por el vice de éste, JD Vance. La reunión fue tensa pero terminó con un animado Javier Milei diciendo públicamente -vía X- que "si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País".