15.10.2025 / DECLARACIONES

Luis Caputo celebró el dato de inflación y destacó "la solidez del programa económico"

Tras conocerse que el IPC de septiembre fue de 2,1%, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró lo que considera una "desaceleración" y afirmó que “la estabilidad se consolida pese al ruido político”. El dato interanual fue el más bajo desde 2018.



El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este martes el dato de la inflación de septiembre y afirmó que “la estabilidad se consolida pese al ruido político”. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde festejo que los precios al consumidor subieron 2,1% en el mes, pese a que fue la suba más alta desde el pasado abril. “El programa macroeconómico está dando resultados. Llevamos diecisiete meses consecutivos de desaceleración y una inflación interanual de 31,8%, la más baja desde julio de 2018”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, los bienes y servicios estacionales y regulados registraron aumentos del 2,2% y 2,6%, respectivamente. En tanto, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año alcanzó el 22%, el nivel más bajo para ese período desde 2017.

Caputo también subrayó que las canastas básicas aumentaron 1,4% en septiembre, por debajo del índice general. “Esto refleja que el ancla fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del Banco Central están sosteniendo el proceso de desinflación”, señaló.

También interpretó los datos como una señal de confianza en la política económica oficial, pese a la “volatilidad financiera generada por el contexto político”. Con la inflación mensual estabilizada en torno al 2%, el Gobierno apuesta a mantener el ritmo de desaceleración y cerrar el año con el índice más bajo de los últimos siete años.

